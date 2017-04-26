التوتر الكوري الشمالي ـ الأمريكي يتسبب بنقل بطولة العالم للجودو إلى زغرب

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

قرر الاتحاد الدولي للجودو اليوم الأربعاء نقل بطولة العالم للشباب إلى زغرب في كرواتيا بدلًا من بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية بسبب مخاوف أمنية.

وأجرت كوريا الشمالية أمس الثلاثاء مناورة ضخمة بالذخيرة الحية في ذكرى تأسيس قواتها المسلحة في الوقت الذي رست فيه غواصة أمريكية في كوريا الجنوبية في استعراض للقوة وسط قلق متزايد بشأن برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

وقال بيان للاتحاد الدولي: “توجد بعض القضايا المعلقة مثل كيفية السفر إلى بيونغيانغ وأمن وسلامة المشاركين ومتعلقاتهم والتواصل مع العالم الخارجي وإمكانية البث المباشر.

“تواصل عدد من الدول والاتحادات المحلية والأفراد المعنيون مع الاتحاد الدولي عبر قنوات رسمية وغير رسمية يبدون قلقهم بشأن البطولة”.

ونالت عاصمة كوريا الشمالية في أغسطس/ آب الماضي شرف تنظيم البطولة التي كانت مقررة بين 18 و22 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.