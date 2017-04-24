كليتشكو يوضح موقفه من اعتزال الملاكمة ومواجهة جوشوا

المصدر: إرم نيوز

لا يعتزم البطل السابق فلاديمير كليتشكو إسدال الستار على مسيرته الاحترافية الممتدة منذ 21 عاما، ويتطلع لمواجهته المرتقبة أمام البريطاني أنطوني جوشوا على لقب بطولة العالم لوزن الثقيل.

ولم يهزم الأوكراني كليتشكو لمدة 11 عاما قبل الخسارة أمام تايسون فيوري في 2015 وسيتطلع لانتزاع لقب وزن الثقيل من الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي يحمله جوشوا إضافة إلى لقبي رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية الشاغرين حاليا.

وأبلغ كليتشكو، البالغ 41 عاما، وسائل إعلام بريطانية: “أتمنى الاستمرار لعامين آخرين”.

وأضاف: “أقول دائما إن الصحة والدافعية من الأمور المهمة جدا في هذه الرياضة.. إذا غابت إحداهما فإنه يكون لا معنى للاستمرار”.

وسيتقابل كليتشكو مع جوشوا في الـ29 من أبريل/ نيسان أمام 90 ألف متفرج على ملعب ويمبلي في واحدة من أعلى المباريات من حيث الحضور الجماهيري في تاريخ الملاكمة البريطانية.

وقال كليتشكو: “أستمتع بالضغوط.. أنطوني جوشوا ملاكم عظيم.. الأفضل يقابل الأفضل.. سيكون تحديا كبيرا.. خطوتي المقبلة ستكون أكبر من الأخيرة، الاهتمام الذي حظي به النزال الأخير كان أقل من الاهتمام الحالي.. إنها خطوة للأمام.. أستمتع بها”.