شارابوفا تحتفل بعودتها للملاعب بالتأهل للدور الثاني لبطولة شتوتغارت

المصدر: شتوتغارت ـ إرم نيوز

استهلت النجمة الروسية ماريا شارابوفا مسيرتها ببطولة شتوتغارت للتنس بالفوز على الإيطالية روبيرتا فينشي بنتيجة 7 / 5 و6 / 3، لتصعد للدور الثاني اليوم الأربعاء، علما بأن هذا هو اللقاء الأول الذي تخوضه اللاعبة عقب انتهاء إيقافها مدة 15 شهرا بسبب تعاطيها للمنشطات.

وكانت شارابوفا قد سقطت في اختبارات الكشف عن المنشطات وأدينت بتعاطي مادة “ميلدونيوم” خلال بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي، وعوقبت بالإيقاف لمدة عامين ثم تقلصت فترة الإيقاف إلى 15 شهرا إثر استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وانتهت فترة العقوبة منتصف ليل الثلاثاء لتتمكن شارابوفا أخيراً من دخول الملعب الرئيسي اليوم ، بعد أن تدربت خلال الأيام القليلة الماضية في أحد الأندية الصغيرة بمدينة شتوتغارت.

وتشارك شارابوفا في بطولة شتوتغارت ببطاقة دعوة (وايلد كارد).

من جانبها، أشارت اللجنة المنظمة لبطولة شتوتغارت أن شارابوفا لم تتناول المنشطات عن قصد، فيما شددت على أن النجاح الذي حققته اللاعبة الروسية في مسيرتها بالمسابقة خلال الأعوام الماضية، كان دافعاً للجنة لمنحها بطاقة دعوة.

وتلقت شارابوفا بطاقة دعوة أيضا للمشاركة في بطولتي مدريد وروما، فيما ذكرت اللجنة المنظمة لبطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ثاني بطولات غراند سلام الأربع الكبرى هذا العام، أنها ستحدد الموقف النهائي بالنسبة لمشاركة النجمة الحسناء في البطولة من عدمه في 16 أيار/مايو المقبل.

وتأتي مشاركة شارابوفا في بطولة شتوتغارت بعد أسبوع واحد من إعلان النجمة الأمريكية سيرينا وليامز عدم المشاركة في أي بطولة هذا العام بسبب حملها.

في المقابل، صعدت البريطانية جوانا كونتا، التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) للدور الثاني في المسابقة، عقب فوزها على اليابانية أوساكا ناومي بنتيجة 7 / 6 (7 / 5) و3 / 6 و6 / 1 ،في مباراة استغرقت ساعة و58 دقيقة بالدور الأول للبطولة.

وعلقت كونتا، المتوجة مؤخرا ببطولة ميامي “حاولت التمسك بخطة لعبي في المباراة حتى النهاية، واستمتعت باللعب والمنافسة، وحققت نتيجة إيجابية”.

وتشارك كونتا في المسابقة عقب مشاركتها مع الفريق البريطاني في بطولة كأس الاتحاد، والذي تلقى خلاله خسارة موجعة 2 / 3 أمام رومانيا الأسبوع الماضي، وتعرضت خلاله للتعدي عليها لفظيا من قبل إيلي ناستاسي المدير الفني للمنتخب الروماني الموقوف حاليا.

وبلغت الروسية يلينا فيسنينا الدور ذاته بتغلبها على مواطنتها داريا كستكينا بنتيجة 7 / 6 و6 / 2، فيما فازت الأسبانية كارلا سواريز نافارو على الألمانية تامارا كورباتش بنتيجة 6 / 2 و6 / 4، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الكرواتية ميريانا لوشيتش بنتيجة 6 / 4 و6 / 2.

من جانبها، لم تواجه الرومانية سيمونا هاليب، صعوبة في اجتياز عقبة التشيكية باربورا ستريكوفا، لتصعد إلى الدور الثالث بعدما تغلبت عليها بنتيجة 6 / 2 و6 / 3.

وتستهل الألمانية أنجيليكه كيربر، المصنفة الأولى عالميا، مسيرتها في المسابقة، حينما تواجه ملادينوفيتش غدا الخميس بالدور الثاني، وذلك بعدما أعفتها القرعة من اللعب في الدور الأول.