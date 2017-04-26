شارابوفا تتدرب على الملعب الرئيس لبطولة شتوتغارت للتنس استعدادًا للعودة (صور)

المصدر: شتوتغارت – إرم نيوز

أجرت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا تدريباتها على الملعب الرئيس لبطولة شتوتغارت للتنس (جائزة بورش الكبرى) استعدادًا لمباراتها بالدور الأول المقررة في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وذلك لدى عودتها من عقوبة الإيقاف بسبب المنشطات.

وتوجهت شارابوفا، البالغة 30 عامًا، إلى الملعب الرملي المغلق صباح اليوم برفقة مدربها سفن غرونفيلد، وأجرت تدريباتها بحضور 12 من ممثلي وسائل الإعلام.

وكانت شارابوفا قد سقطت في اختبارات الكشف عن المنشطات وأدينت بتعاطي مادة “ميلدونيوم” خلال بطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي، وعوقبت بالإيقاف لمدة عامين ثم تقلصت فترة الإيقاف إلى 15 شهرًا إثر استئنافها أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وانتهت فترة العقوبة منتصف ليل الثلاثاء لتتمكن شارابوفا أخيرًا من دخول الملعب الرئيس اليوم، بعد أن تدربت خلال الأيام القليلة الماضية في أحد الأندية الصغيرة بمدينة شتوتغارت.

وتشارك شارابوفا في بطولة شتوتغارت ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، وتستهل مشوارها اليوم بلقاء الإيطالية روبرتا فينشي في الدور الأول.