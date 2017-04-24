سيرينا ويليامز “الحامل” تستعيد صدارة تصنيف لاعبات التنس

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

استعادت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، على حساب الألمانية أنجليك كيربر، رغم أن سيرينا لم تشارك بأي منافسات منذ فوزها بلقب أستراليا المفتوحة.

واحتفظت وليامز برصيدها البالغ 7010 نقاط بينما تراجع رصيد كيربر إلى 6925 نقطة لتفقد الصدارة وتحتل المركز الثاني بالتصنيف.

ويمكن لكيربر استعادة الصدارة في حالة وصولها إلى الدور قبل النهائي ببطولة شتوتغارت التي تأجلت لأسبوع واحد ضمن تعديل جدول موسم 2017 .

أما سيرينا وليامز، فقد أعلنت قبل أيام أنها حامل لمولود ولن تشارك في أي بطولة خلال هذا العام.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الإثنين الموافق 24 نيسان/أبريل 2017 كما يلي :

الأمريكية سيرينا وليامز في المركز الأول برصيد 7010 نقاط

الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 6925 نقطة

التشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الثالث برصيد 6020 نقطة

السلوفاكية دومينيكا سيبالكوفا في المركز الرابع برصيد 5065 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز الخامس برصيد 5021 نقطة

الأسبانية غاربين موغوروزا في المركز السادس برصيد 4691 نقطة

البريطانية غوانا كونتا في المركز السابع برصيد 4330 نقطة

البولندية أجنيسكا رادفانسكا في المركز الثامن برصيد 4330 نقطة

الروسية سفتلانا كوزنيتسوفا في المركز التاسع برصيد 4025 نقطة

الأمريكية ماديسون كيز في المركز العاشر برصيد 3857 نقطة.