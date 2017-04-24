نادال يصعد للمركز الخامس بالتصنيف العالمي بعد تتويجه بلقب مونت كارلو.. تعرف على الترتيب

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

صعد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين بعدما توج بلقب بطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة إثر فوزه على مواطنه ألبرت راموس – فينولاس أمس الأحد في المباراة النهائية.

وعاد البلجيكي ديفيد جوفين من جديد إلى المراكز العشرة الأولى، وحافظ النجم البريطاني آندي موراي على موقعه في صدارة التصنيف أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وتراجع الياباني كي نيشيكوري مركزين ليحتل المركز السابع كما غادر الفرنسي جو- ولفريد تسونغا المراكز العشرة الأولى.

وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى في نسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الاثنين الموافق 24 نيسان/أبريل 2017 كما يلي :

البريطاني آندي موراي في المركز الأول برصيد 11600 نقطة

الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8085 نقطة

السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز الثالث برصيد 5695 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الرابع برصيد 5125 نقاط

الأسباني رافاييل نادال في المركز الخامس برصيد 4235 نقطة

الكندي ميلوس راونيتش في المركز السادس برصيد 4165 نقطة

الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4010 نقاط

الكرواتي مارين سيليتش في المركز الثامن برصيد 3565 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز التاسع برصيد 3385 نقطة

البلجيكي ديفيد جوفين في المركز العاشر برصيد 2975 نقطة.