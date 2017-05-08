زيدان يقترب من معادلة غوارديولا وهاينكس

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

وضع ريال مدريد قدمًا ونصف القدم في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه ذهابًا على جاره أتلتيكو مدريد 3/0 ويواجهه الأربعاء في لقاء الإياب بهدف تأكيد التأهل والسعي وراء رقم قياسي في عدد اللقاءات التي يسجل خلالها أهدافا على التوالي.

ورغم أن الفوز المريح ذهابًا ما زال فريق أتلتيكو مدريد يأمل في تحقيق ريمونتادا تاريخية في الدور نصف النهائي وبلوغ اللقاء النهائي الرابع في مسيرته والثالث في السنوات الأربع الأخيرة، لكنه يملك أيضًا فرصة حرمان جاره وغريمه من معادلة رقم قياسي بحرمانه من التسجيل في ملعب فيسنتي كالديرون.

ويحمل فريق بايرن ميونخ الرقم القياسي في عدد اللقاءات التي سجل خلالها هدفًا على الأقل في كل لقاء برصيد 61 لقاءً وسُجلت في عهد المدربين الألماني يوب هاينكس والإسباني بيب غوارديولا.

وسجل بايرن ميونخ الرقمين القياسيين في موسمي 2012/2013 و2013/2014، ويحتاج ريال مدريد لتسجيل هدف على الأقل الأربعاء لمعادلة رقم بايرن ميونخ على أمل تحطيمه الأحد القادم خلال لقاء إشبيلية في الدوري الإسباني.

وبدأت مسيرة ريال مدريد زيدان بعد فشله في التسجيل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي لتستمر لغاية لقاء غرناطة الأخير في الدوري الإسباني على مدار 60 لقاء كاملا .