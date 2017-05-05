ما هو الأمر الذي بدأ رونالدو يتقبّله من زيدان؟

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الجمعة: إن كريستيانو رونالدو تقبل حاجته للراحة خلال الموسم مع استعداد اللاعب البرتغالي للغياب عن رابع مباراة على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم خارج ملعبه، عندما يحل فريقه ضيفًا على غرناطة غدًا السبت.

وغاب رونالدو عن 8 مباريات من 34 خاضها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم بخلاف العام الماضي عندما شارك في 36 من أصل 38 مباراة وكان غيابه نتيجة إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض لها في نهاية الموسم.

وكانت نتائج خوض رونالدو مباريات أقل هذا الموسم جلية، إذ سجل المهاجم البرتغالي ثلاثية في شباك أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي ليضع ريال مدريد على أعتاب التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا عكس المستوى الهزيل الذي أنهى به الموسم الماضي.

وأشار زيدان الموسم الماضي إلى أن رونالدو يحتاج لقدر أكبر من الراحة لكن من الصعب إقناعه بالجلوس على مقاعد البدلاء في بعض المباريات، لكنه قال اليوم الجمعة إن اللاعب البالغ عمره 32 عامًا تقبل واقعه الجديد.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي: “أتحدث مع كريستيانو طيلة الوقت وأعرفه جيدًا للغاية. يعرف أنه حتى الآن لعب 60-70 مباراة في الموسم وتراكم كل هذه السنوات يعني أنه يحتاج لبعض الراحة”.

وأضاف: “لست المدرب الذي جعله يرتاح.. الكل يعرف أن اللاعبين يحتاجون الراحة خاصة إذا أردوا أن يكونوا في قمة عطائهم في الجزء الأخير من الموسم”.

ويلتقي ريال مدريد مع غرناطة، الهابط بالفعل والذي خسر آخر 5 مباريات، غدًا السبت ويحتاج للفوز ليظل متساويًا في رصيد النقاط مع برشلونة المتصدر لكن من المتوقع أن يغيب رونالدو عن التشكيلة.

وقد يغيب اللاعب البرتغالي عن المواجهة التالية المهمة ضد إشبيلية إذا حصل على إنذار أمام غرناطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني خلف برشلونة الذي يتفوق عليه في المواجهات المباشرة لكن تتبقى له مباراة واحدة أكثر من الفريق الكتالوني ما يعني أنه سيتوج باللقب للمرة الأولى منذ 2012 إذا حصد 10 نقاط من المباريات الأربع المتبقية.

وجاءت ثلاثية رونالدو أمام أتلتيكو بعد 5 أهداف سجلها في شباك بايرن ميونخ في دور الـ 8 وقال زيدان: إن أداء اللاعب البرتغالي القوي يعني أنه قد يفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الثاني على التوالي ليتساوى مع ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

وقال زيدان: “أعتقد أن بإمكانه الفوز بها مجددًا.. وهو يستحقها”.