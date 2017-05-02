لماذا انهار أتلتيكو أمام ريال مدريد؟

المصدر: إرم نيوز

خسر أتلتيكو أمام جاره ريال مدريد بثلاثة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي أقيم على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الملكي.

وقدم ريال مدريد أهداءا مبهرا منذ انطلاق المباراة وسيطر على مجريات اللعب.

وبات الفريق الملكي على مقربة من نهائي كارديف.

وقال كوكي لاعب أتلتيكو إن الأمور باتت صعبة للغاية بعدما سجل ريال مدريد ثلاثة أهداف.

وعن أسباب سوء أداء أتلتيكو مدريد الذي خيب ظن أنصاره بعدما انهار تماما أمام الميرنغي، قال محمد أبوتريكة محلل بي إن سبورتس إن الروخي بلانكوس لم يلعب بطريقة مميزة.

وتابع “أسلوب أتلتيكو كان عشوائي، ودفع ثمن ذلك”.

“6 لاعبين من أتلتيكو مدريد لم يكونوا في حالتهم، بعكس ريال مدريد الذي ظهرت كل عناصره بكانل جاهزيتها”.

وقال كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد وصاحب هاتريك المباراة إنه سعيد للغاية بتسحيل ثلاثة أهداف”.