رونالدو يقهر أتلتيكو مدريد بثلاثية ويقرب ريال مدريد من نهائي دوري أبطال أوروبا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه أتلتيكو 3 / صفر خلال ديربي مدريد الذي أقيم، اليوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليضع قدما في المباراة النهائية.

وسجل رونالدو أهداف فريقه (هاتريك) في الدقائق العاشرة و73 و86 ، مسجلا الهدف رقم 103 له في دوري الأبطال.

وبهذا الفوز، اقترب الريال بشدة من الصعود للمباراة النهائية حيث أصبح بحاجة للفوز أو للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة حتى بهدفين في مباراة الإياب، التي ستقام الأسبوع المقبل، ليضمن تواجده في المباراة النهائية، فيما يحتاج أتلتيكو مدريد للفوز بفارق أكثر من ثلاثة أهداف ليصعد للمباراة النهائية.

يذكر أن هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين الفريقين هذا الموسم حيث أنهما التقيا مرتين في الدوري حيث فاز الريال في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة وتعادلا 1 / 1 في المباراة الثانية.

ويحمل الريال لقب البطولة حيث كان قد تغلب في المباراة النهائية على أتلتيكو 5 / 3 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 / 1.

يشار إلى أن الريال هو الأكثر تتويجا بلقب البطولة حيث توج به 11 مرة سابقة، فيما فشل أتلتيكو في تحقيق اللقب من قبل.