ما الذي يشغل بال زيدان قبل مواجهة أتلتيكو مدريد؟

المصدر: إرم نيوز

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن الشغل الشاغل للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وتقول الصحيفة إن سهولة استقبال ريال مدريد للأهداف يمثل هاجسًا يلازم الفرنسي زيدان في المرحلة الحاسمة للفريق.

وتشير الصحيفة إلى أن مدافعي ريال مدريد لا يجيدون التعامل بذكاء مع الحالات الدفاعية، مثلما حدث في الكلاسيكو الأخير عندما سجل ميسي هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

وأوضحت أن زيدان يطلب من لاعبيه باستمرار اللعب بالقرب من بعضهم البعض في الدفاع خاصة في الدقائق الأخيرة من المباراة خاصة في المباراة المقبلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.

وخاض ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن 51 مباراة وحافظ الفريق الملكي على نظافة شباكه في 9 مباريات فقط من 51 مباراة هذا الموسم، 7 منها كانت في الدوري الإسباني، وأخرى في كأس الملك وتاسعة في كأس العالم للأندية، بينما تلقت شباك الفريق 65 هدفًا في 51 مباراة لعبها الفريق هذا الموسم.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونخ قد صرح قبل مباراة الإياب مع ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وقال: “ريال مدريد يستقبل الأهداف بشكل مستمر”.