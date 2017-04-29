بماذا علّق زيدان على ظاهرة الأهداف المتأخرة لريال مدريد؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

بات تسجيل ريال مدريد للأهداف الحاسمة في الأوقات المتأخرة من المباريات ظاهرة خلال مباريات الدوري الموسم الحالي، حيث اقتنص النادي الملكي نقاط الفوز على فالنسيا بفضل هدف للبرازيلي مارسيلو قبل النهاية بـ 4 دقائق.

وأثبت النادي الملكي مجددًا قدرته على التسجيل في الأوقات المتأخرة من المباريات في سعيه للتتويج باللقب للمرة الأولى من 2012.

وذكرت صحيفة “ماركا” المقربة من ريال مدريد أن الفريق الأبيض حصد 17 نقطة في آخر 10 دقائق من مبارياته خلال الليغا هذا الموسم.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في 5 مباريات بالدوري، لكن في الشوط الثاني أضاع ركلة جزاء أنقذها الحارس دييغو ألفيس.

وتعادل فالنسيا في الدقيقة 82 بتسديدة جيدة من ركلة حرة نفذها داني باريخو، لكن مارسيلو أعاد التقدم سريعًا لريال مدريد بعدما انطلق لداخل الملعب من اليسار قبل أن يسدد بقدمه اليمنى في شباك ألفيس.

وهدف مارسيلو في فالنسيا هو رقم 20 للفريق الملكي في آخر عشر دقائق من مباريات الفريق بالليغا هذا الموسم؛ إلا أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لا يجد تفسيرًا لهذه الأسباب لكنه اعترف أن الأمر مثير حقًا.