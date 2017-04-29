مارسيلو ينقذ ريال مدريد أمام فالنسيا ويقوده لاستعادة صدارة الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - إرم نيوز

ارتدى البرازيلي مارسيلو عباءة الأبطال وأنقذ فريقه ريال مدريد من فخ التعادل وقاده لفوز ثمين ومتأخر 2/1 على فالنسيا اليوم السبت في المرحلة الـ 35 من الدوري الإسباني ليقترب الفريق خطوة جديدة من منصة التتويج باللقب المحلي.

ولحق غرناطة بفريق أوساسونا إلى دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بهزيمته 2/1 أمام مضيفه ريال سوسييداد اليوم السبت في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

على استاد “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد، أكد ريال مدريد استعادة اتزانه بعد سقوطه في لقاء “الكلاسيكو” أمام برشلونة وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي بالتغلب على فالنسيا 2/1.

وثأر ريال مدريد لهزيمته أمام فالنسيا 2/1 في لقاء الدور الأول كما تقدم الفريق خطوة مهمة على طريق استعادة اللقب المحلي بعدما اجتاز عقبة صعبة في مسيرته بالبطولة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة لينفرد مجددًا بصدارة جدول المسابقة بفارق 3 نقاط أمام برشلونة الذي يحل ضيفًا على إسبانيول في وقت لاحق اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة وتتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، أهدر رونالدو ضربة جزاء للفريق في الدقيقة 57 وكاد الفريق يدفع الثمن غاليًا عندما سجل دانيال باريخو هدف التعادل لفالنسيا في الدقيقة 82 في مرمى فريقه السابق ولكن مارسيلو أحرز هدف الفوز الثمين لريال مدريد في الدقيقة 86.