ماركا: ريال مدريد سيتعاقد مع دي خيا وهذا ثمن الصفقة

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير إخبارية عن اقتراب نادي ريال مدريد الإسباني، من ضم الحارس دافيد دي خيا من مانشستر يونايتد.

وقالت صحيفة (ماركا) المقربة من الفريق الملكي اليوم الجمعة: إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع دي خيا للانتقال إلى صفوفه، وإن الحارس أبلغ إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل.

وأشارت إلى أن الصفقة ستكلف ريال مدريد 75 مليون يورو وأن مدة العقد ستصل إلى 6 مواسم، وأن الحارس سيحصل على راتب صافٍ تصل قيمته إلى 12 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن دي خيا (26 عامًا) سيصبح أغلى حارس في تاريخ كرة القدم.

لكن الصحيفة أكدت أن جوزيه مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعبي ريال مدريد، المهاجم ألفارو موراتا، وصانع الألعاب جيمس رودريغيز، وهو ما قد يسهل إنجاز الصفقة.

وكان النادي الملكي قريبًا بالفعل من ضم حارس مانشستر يونايتد صيف 2015، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة من الميركاتو.