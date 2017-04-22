مورينيو يطلب المستحيل من ريال مدريد مقابل دي خيا

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يدرس جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بيع حارسه الأول ديفيد دي خيا إلى ريال مدريد بشرط الحصول على نجمين من النادي الملكي.

ويرغب الحارس الدولي الإسباني الانتقال للنادي الملكي وقد فشلت صفقة بيعه للريال قبل موسمين في آخر لحظة، لكن قطب العاصمة مدريد يرغب في ضمه في محاولته الثالثة على التوالي.

وذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أن النادي الملكي قد يدفع 60 مليون جنيه إسترليني لجلب الحارس الشاب في رقم قياسي سيدفع لأول مرة مقابل التعاقد مع حارس مرمى.

لكن الأموال وحدها لا تهم مانشستر يونايتد الذي يملك منها الكثير، حيث يرغب المدير الفني السابق لريال مدريد في ضم لاعبين من النادي الملكي خاصة في ظل إصابة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش وغيابه عن الملاعب لنهاية العام الحالي.

لذلك ليس من المستغرب أن يسعى مورينيو للتعاقد مع المهاجم الشاب ألفارو موراتا الذي يقدر ثمنه بنحو 50 مليون إسترلني وسيطلب المدرب البرتغالي إلى جواره المدافع الفرنسي رافائيل فاران مقابل دي خيا، وهو الأمر الذي من المرجح أن يرفضه ريال مدريد.

وغاب دي خيا عن مباراة سندرلاند في الدوري لكنه عاد لحراسة مرمى الفريق في مباراة تشيلسي التي حسمها الشياطين الحمر بهدفين نظيفين.