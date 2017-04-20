سهم مبابي يواصل الصعود

المصدر: باريس ـ إرم نيوز

واصل الفرنسي الموهوب كيليان مبابي رحلة التألق في كرة القدم الأوروبية وحطم الأرقام القياسية وهز الشباك ليبلغ موناكو قبل نهائي دوري الأبطال أمس الأربعاء.

وفاز موناكو 3-1 على بروسيا دورتموند ليتفوق 6-3 في دور الثمانية بفضل ثلاثة أهداف من اللاعب البالغ عمره 18 عاما في مباراتي الذهاب والإياب ولينضم في الدور قبل النهائي لفرق يوفنتوس وريال مدريد وأتليتيكو مدريد.

وأصبح مبابي أصغر لاعب يسجل خمسة أهداف في دوري الأبطال وأول لاعب يسجل في كل مباراة من أول أربع مباريات له بالمسابقة كما أنه أصغر لاعب يسجل في ذهاب وإياب دور الثمانية.

ويعتبر مبابي صاحب السرعة الهائلة السلاح المثالي لموناكو الذي ينتهج نزعة هجومية واضحة ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة.

ويتصدر مبابي، الذي أحرز 16 هدفا في آخر 16 مباراة رسمية، قائمة الفاعلية الهجومية في لاعبي أوروبا فيما يتعلق بمعدل تسجيل الأهداف مقارنة بعدد الدقائق ويتقدم على ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.

وجذب مبابي اهتمام أندية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر يونايتد بينما نجح اللاعب الشاب في الاحتفاظ بتواضعه وهدوئه.

وقال مبابي عقب الفوز أمس الأربعاء “بعد كل إنجاز نحققه فإننا نحتفظ بتركيزنا ونعود إلى العمل وهذا مصدر قوتنا.”

وأضاف “هناك شيئان أو ثلاثة أشياء يمكننا تحسينها. هناك على سبيل المثال بعض اللحظات تشهد تراجعنا ويمكن حينها صناعة الفرص ضدنا.”

وعانى مبابي بعض الشيء خلال الشوط الثاني أمام دورتموند وهو ما يشير إلى أنه يحتاج إلى تعزيز قوته البدنية.

وقال لودوفيك جولي لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا السابق لصحيفة ليكيب “إنه يبذل جهدا هائلا في كل تحرك ولذلك من الطبيعي أن يشعر بالإرهاق.”

وأضاف اللاعب السابق البالغ عمره 40 عاما والذي بلغ نهائي دوري الأبطال مع موناكو في 2004 “لن يستطيع خوض كل المباريات بهذا المستوى.”

وستسحب قرعة الدور قبل النهائي لدوري الأبطال غدا الجمعة.