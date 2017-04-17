ليستر سيتي يحلم بإنجاز تاريخي أمام أتلتيكو مدريد

المصدر: لندن - إرم نيوز

يأمل فريق ليستر سيتي الإنجليزي في أن يتمكن من خلال سلاحيه المعروفين للجميع، من مساعدته في التغلب على أتلتيكو مدريد، عندما يلتقيان غدًا الثلاثاء، والصعود لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في إسبانيا قد انتهت بخسارة ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي 1/0.

ولكن الفريق لديه المهاجم جيمي فاردي، الذي يقدّم أفضل مستوياته حاليًا، والتمريرات الطويلة الخادعة التي ينفذها كريستيان فوتشس، والتي يمكن أن تسبب المشكلات للفريق الإسباني.

وقال داني درينكواتر، لاعب ليستر سيتي: “ربما يكون شيئًا لم يعتادوا عليه لذلك فهو شيء يمكننا الاعتماد عليه”.

وأضاف: “إنه سلاح يمكنه في بعض الأحيان أن يكون أكثر دقة من الركلات الركنية لذلك سنستخدمه، بالتأكيد”.

والسلاح الأكثر وضوحًا، هو أهداف فاردي، الذي سجل 6 أهداف في أخر 7 مباريات بالدوري الإنجليزي.

ويأمل مهاجم المنتخب الإنجليزي، الذي كانت اهدافه حاسمة لليستر سيتي للتويج بلقب الدوري الموسم الماضي، أن يحالفه الحظ بعكس ما حدث في مباراة الذهاب، عندما لم يظهر بشكل بارز في المباراة، ولم يكن له تأثير خلالها.

هذه المرة، بمساعدة جماهير الفريق، يمكن للأمور أن تكون مختلفة ويعتقد درينكواتر أن الطريقة التي قاتل بها ليستر سيتي في مباراة الذهاب تبشر بأداءٍ جيدٍ في مباراة العودة.

وقال: “نحن فريق واثق من نفسه. أعتقد أن النتيجة في مدريد أعطتنا قليلًا من الثقة وهي 1/0، لا تزال أمامنا الفرصة في المباراة”.

وأضاف: “الخسارة بهدف نظيف خارج أرضنا تجعلنا في موقف قوي. نتطلع لهذه المباراة وسنكون جاهزين لها”.

وبما أنه الفريق الإنجليزي الوحيد المستمر في البطولة، قال درينكواتر أن اللاعبين سوف يحظى بدعم البلاد كلها.

وقال: “لا يستطيع أحد الانتظار. هذه فرصة كبيرة لنا وهي مرحلة ضخمة وواثق من أنها ستكون إحدى المباريات التي تتمنى أن تلعب فيها عندما تنتهي مسيرتك”.

وتابع: “نعلم قدرة الجماهير فيما يمكن أن تقدمه – يمكن أن تكون الأمور مخيفة للفريق الضيف”.

وأكمل: “كمشجع إنجليزي، فإنك تؤازر الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في بطولة دوري الأبطال. بالتأكيد سأفعل”.

ومنذ أن تولى كرايغ شكسبير تدريب ليستر سيتي خلفًا لكلاوديو رانييري في أواخر فبراير، فاز ليستر سيتي بـ 5 مباريات من أصل 7 مباريات في الدوري الإنجليزي ليبتعد عن منطقة الخطر.

ويتعين على شكسبير إظهار عقلية تكتيكه أمام أتلتيكو مدريد، بينما يواجه لغزًا دفاعيًا.

ويغيب عن الفريق روبرت هوث بسبب الإيقاف ويقاتل ويس مورغان من أجل العودة للتدريبات، بعدما غاب عن الفريق لمدة شهر بسبب مشكلة في الظهر.

وقال شكسبير عن أزمة الاختيارات التي يواجهها لمباراة الغد: “علمنا هذا عندما تم إيقاف هوث”.

وأضاف إنه يجب أن يتعامل مع الإصابات خاصة وأن فريقه ليس به بدلاء كثيرون يلعبون في هذه المنطقة.

وأكد: “كريستيان فوتشس يوجد للعب في قلب الدفاع، ولكن في هذه المرحلة، الأمور لم تتضح في رأسي لا أعرف حالة الإصابة”.