مدرب ليستر سيتي: لست متأكدًا من عدد النقاط الكافية لنبقى في الدوري

المصدر: لندن - إرم نيوز

قال كريغ شكسبير، مدرب ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إن الفريق لم يضمن بعد الحفاظ على مكانه في البطولة الموسم المقبل، على الرغم من تقدمه بفارق تسع نقاط فوق منطقة الهبوط محتلا المركز 12.

وبلغ ليستر حاجز 37 نقطة عقب التعادل 2-2 مع كريستال بالاس، يوم السبت الماضي، ويعد هذا هو متوسط عدد النقاط الإجمالية المطلوب لنجاة أي فريق من الهبوط، وذلك على مدار عدة سنوات بالدوري الممتاز.

ومع ذلك فإن شكسبير قال إن هذا المعيار قد يكون مضللا.

وقال شكسبير، الذي نال فريقه 16 نقطة في سبع مباريات منذ توليه المسؤولية في فبراير شباط الماضي، لوسائل إعلام بريطانية: “لا أعرف المتوسط الخاص بهذا الموسم وهذه هي المشكلة.. لا نعرف لأننا لسنا على يقين بعدد النقاط التي ستحصدها الفرق الأخرى”.

وأضاف: “إذا ما مضت الفرق الأخرى في تحقيق انتصارات فإن علينا حصد أكبر عدد من النقاط.. كل ما أركز عليه هو ضمان أن تظل التشكيلة في حالة تركيز وأن نحاول الفوز بجميع المباريات المقبلة”.

وسيخوض ليستر مجموعة من المباريات الصعبة وذلك أمام آرسنال ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، ضمن اللقاءات المتبقية له في الدوري هذا الموسم.

ويبدو شكسبير قلقا من تراجع الفريق نحو منطقة الهبوط.

ودافع شكسبير عن قراره بالدفع بتشكيلة قوية أمام بالاس على الرغم من خوضه لمباراة الإياب بدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال شكسبير: “نحتاج لأن نكون أكثر تنافسية ونريد أن نختار فريقا للقيام بذلك.. لست متأكدا من عدد النقاط الكافية لنا لكي ننجو (من الهبوط)”.

وسيخوض ليستر مباراته المقبلة في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال في 26 أبريل نيسان الجاري.