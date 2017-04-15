لاعبو بروسيا دورتموند يتعاطفون مع مارك بارترا (صورة)

المصدر: إرم نيوز

تعاطف لاعبو بروسيا دورتموند مع زميلهم مارك بارترا بعد تعرضه لإصابة خلال الهجوم على حافلة الفريق الثلاثاء الماضي قبل مواجهة موناكو الفرنسي في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أوروبا.

ورفع اللاعبون قميصًا يحمل اسم ورقم بارترا “5” في إشارة إلى تعاطفهم معه.

وتعرض المدافع الإسباني لإصابة في يده ستبعده عن الفريق لمدة 4 أسابيع، وقد أعلن النادي أن مدافعه خرج اليوم من المستشفى.

ولم تحدد الشرطة الألمانية الجهة المسؤولة عن الهجوم، في حين قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” تشديد الإجراءات الأمنية خلال مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأصفر 3/2 على آينتراخت فرانكفورت، حيث شهدت عودة نجم الفريق ماركو رويس من الإصابة.