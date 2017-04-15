بروسيا دورتموند يستعيد عافيته ولايبزيغ يضمن تحقيق إنجاز تاريخي

تعافى بروسيا دورتموند من صدمة التفجيرات التي استهدفت حافلة الفريق وخسارته في منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا ليفوز بملعبه 3/1 على إينتراخت فرانكفورت في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم السبت.

وسجل أهداف بروسيا دورتموند ماركو رويس، الذي أحرز بالكعب بعد دقيقتين فقط على بداية المباراة، وسقراطيس باباستاثوبولوس وبيير إيمريك أوباميانغ بعدما تلقى الفريق استقبالًا حافلًا من المشجعين.

وضمن رازن بال شبورت لايبزيغ صاحب المركز الثاني مكانًا بدوري الأبطال للمرة الأولى الموسم المقبل بعد فوزه الكبير 4/0 على فرايبورغ ليرفع رصيده إلى 61 نقطة بفارق 7 أمام هوفنهايم.

وتغلب هوفنهايم 5/3 على بروسيا مونشنغلادباخ ليبتعد بنقطة وحيدة أمام بروسيا دورتموند ويستمر في مساره نحو تحقيق أفضل نتيجة في نهاية موسم بالدوري الألماني على الإطلاق وضمان مكان بدوري الأبطال لأول مرة.

وتلقى هوفنهايم دفعة أيضًا بخسارة هيرتا برلين خامس الترتيب 1/0 أمام ماينز.

وبعد الأحداث التي وقعت في بروسيا دورتموند الأسبوع الماضي أخذت الأمور منعطفًا جديدًا للأفضل في الدقائق الأولى من مواجهة فرانكفورت.

وجاء الهدف الأول بعد تبادل الكرة بين أوباميانغ والأمريكي الشاب كريستيان بوليسيتش الذي استغل سرعته للتقدم نحو المرمى ليمرر الكرة إلى رويس الذي لعبها بكعب القدم لتدخل المرمى في عودة اللاعب الألماني بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المنافسات لمدة شهر واحد.

وسنحت لفريق إينتراخت فرانكفورت فرصتان خطيرتان قبل أن يتعادل المكسيكي ماركو فابيان ولكن تسديدة بالقدم اليمنى من باباستاثوبولوس وضعت بروسيا دورتموند في المقدمة مجددًا قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وسجل أوباميانغ هدفه 26 في الدوري هذا الموسم ليحسم المباراة قبل 5 دقائق على نهاية المباراة.

وحقق لايبزيغ انتصاره 19 هذا الموسم في مباراة من طرف واحد بفضل أهداف من يوسف بولسن وتيمو فيرنر ونابي كيتا ودييغو ديم.

وكان هوفنهايم متقدمًا 2/0 بعد ثنائية آدم سالاي ولكن بروسيا مونشنغلادباخ عاد في النتيجة وتعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل كرم دميربيه هدفين في الشوط الثاني ليحافظ على سجل فريقه خاليًا من الهزائم على ملعبه.

وفاز أوغسبورغ وماينتس وفولفسبورغ ما يعني أن دارمشتاد سيهبط إذا لم يفز على شالكة غدًا الأحد.

وتغلب فولفسبورغ 3/0 على إنغولشتاد صاحب المركز 17 وقبل الأخير بينما فاز أوغسبورغ 2/1 على كولونيا.

وأبقى هدف عكسي سجله المدافع جون بروكس بالخطأ في مرماه فريق ماينز أعلى منطقة الهبوط بعد 5 هزائم متتالية.