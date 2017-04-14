المصائب تتوالى على بايرن ميونخ قبل مواجهة ريال مدريد

المصدر: برلين - إرم نيوز

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن لاعبه جيروم بواتينغ، قلب دفاع الفريق، سيغيب عن مباراة الفريق المقررة غدًا السبت أمام باير ليفركوزن في الدوري الألماني بسبب الإصابة.

وتضاعف إصابة بواتينغ من المشكلة التي يعاني منها خط دفاع بايرن ميونخ والذي يعاني أيضًا من غياب ماتس هوملز للإصابة في كاحل القدم.

وغاب هوملز عن المباراة التي خسرها بايرن 2/1 أمام ريال مدريد الإسباني أمس الأول الأربعاء في ذهب دور الـ 8 لدوري أبطال أوروبا والتي شهدت مشاركة بواتينغ بجوار الإسباني خافي مارتينيز في قلب الدفاع.

ونال مارتينيز بطاقة حمراء في هذه المباراة بعد نيله الإنذار الثاني في اللقاء ليغيب عن مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعرب أنشيلوتي عن اعتقاده بأن بواتينغ سيتعافى في الوقت المناسب قبل مباراة الثلاثاء المقبل كما يأمل في تعافي هوملز قبل المباراة نفسها.

وفي الوقت نفسه، يعاني بايرن ميونخ من غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراة الغد بسبب الإيقاف ولكن اللاعب يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي تعرض لها في الكتف.

وغاب ليفاندوفسكي عن لقاء أمس الأول أمام ريال مدريد، ولكنه استكمل مرانًا قويًا مع الفريق اليوم الجمعة مما يعزز فرص مشاركته في لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

وقال أنشيلوتي: “ليفاندوفسكي يشعر بأنه على ما يرام”.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول البوندسليغا بفارق 10 نقاط أمام لايبزغ الذي يلتقي فرايبورغ غدًا في إطار المرحلة الـ 29 أيضًا من المسابقة.