ماذا قال أنشيلوتي وزيدان بعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد؟

المصدر: ميونخ ـ إرم نيوز

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني أنه يشعر بخيبة الأمل رغم فوز فريقه أمس الأربعاء 2 / 1 على بايرن ميونخ الألماني، مشيرا إلى أن لاعبيه كان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف.

وقال زيدان عقب فوز ريال مدريد 2 / 1 على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا “كان بإمكاننا أن نقدم 45 دقيقة جيدة للغاية (في الشوط الثاني)، نشعر بخيبة الأمل قليلا لأننا كنا نستطيع أن نسجل المزيد من الأهداف، الحارس (مانويل نوير) كان مثل الجدار”.

وأضاف “الفوز هنا ليس سهلا، لقد عانينا كثيرا في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني كان جيدا للغاية، استحوذنا على الكرة، المهمة كانت أسهل أمام عشرة لاعبين”، في إشارة إلى طرد لاعب بايرن ميونخ خابي مارتينيز.

واختتم زيدان قائلا “لقد لعبنا اليوم بشخصية كبيرة، لعبنا مباراة متكاملة ونحن سعداء جميعا”.

إلى ذلك، قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم مساء الأربعاء إنه يأمل أن يتمكن الثنائي ماتس هوميلز وروبرت ليفاندوفسكي من اللحاق بمباراة العودة أمام ريال مدريد في دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي ستقام الأسبوع المقبل.

وتحدث أنشيلوتي عقب خسارة بايرن من ريال مدريد 1 / 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بميونخ، والتي غاب عنها هوميلز وليفاندوفسكي بسبب إصابة الأول في الكاحل والثاني في الكتف.

وقال المدرب الإيطالي إنه “يمكن” لحاق اللاعبين بمباراة العودة، التي يجب أن يفوز بها بايرن، في ظل وجود ستة أيام لتجهيزهما.

قبل المباراة، قال كارل هاينز-رومينيغيه رئيس النادي التنفيذي إنه يعتقد أن ليفاندوفسكي يرجح أن يلعب مباراة الأسبوع المقبل “بنسبة مائة في المئة”.

ولكن بالنسبة لبايرن، وهو فريق قوي في الهجوم، ربما يكون غياب هوميلز في الخلف سيكون فاصلا في البرنابيو.

وتأكد غياب خافي مارتينيز، زميل هوميلز، عن المباراة بعدما حصل على البطاقة الحمراء في مباراة الأمس لعرقلته كريستيانو رونالدو.

وقال فيليب لام قائد البايرن إنه يعتقد ان “ماتس يرجح ألا يلعب” في مدريد في الأسبوع المقبل، مضيفا أن افتقاد المدافعين “بالتأكيد ليس ميزة بالنسبة للفريق”.