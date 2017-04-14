“اليويفا” يطالب بإغلاق سقف ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا.. تعرف على السبب

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

أكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم دخل في مفاوضات مع مسؤولي مدينة كارديف لاتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية نهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامته في ملعب كارديف يوم 3 حزيران / يونيو القادم.

وطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإغلاق سقف الملعب خلال النهائي خوفا من إرسال المجموعات الإرهابية لجسم طائر لتهديد الجماهير واللقاء.

ويتوفر في ملعب كارديف فعليا سقف مغطى يغلق خلال الأجواء الماطرة وتلعب اللقاءات في ملعب مغلق ومن المحتمل أن تلبي السلطات في كارديف مطلب اليويفا.

ويتسع الملعب لـ75 ألفًا و500 متفرج وقررت السلطات الويلزية تجنيد 15 ألفًا من بين رجال الأمن والجيش لتأمين النهائي لكن الاتحاد الأوروبي يخشى من تهديد قادم من الفضاء.

ورغم كون السلطات الأمنية أكدت أن كل التدابير اتخذت لحماية النهائي وأكدت استحالة وجود تهديد جوي للملعب ، لكن جيورجيو مارشيتي الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال :” كل التهديدات الممكنة يجب أخذها بعين الاعتبار.”

وقال ستيف فورنهام مسؤول أمني في ويلز “الخطط والاستعداد لحماية نهائي دوري أبطال أوروبا في كارديف نشتغل عليها منذ عدة شهور .”