إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. تعرّف عليهم

المصدر: روما - إرم نيوز

أُعلن اليوم الخميس عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2016/2017.

وضمت 6 لاعبين على جائزة أفضل لاعب، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في 23 من الشهر الحالي في حفل بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان الجزائري ريال محرز نال جائزة الموسم الماضي، بعد أن قاد فريقه ليستر سيتي للظفر بلقب الدوري الإنجليزي، في واحد من أكبر مفاجآت البطولة.

واللاعبون المرشحون للجائزة هم: البلجيكيان إدين هازارد (تشيلسي)، ورومليو لوكاكو (إيفرتون)، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)، والتشيلي أليكسيس سانشيز (آرسنال)، والفرنسي نغولو كانتي (تشيلسي)، والإنجليزي هاري كين (توتنهام).

ويبدو أن كانتي أقرب المرشحين لنيل الجائزة، علمًا بأنه كان من المتنافسين النهائيين عليها العام الماضي، بعد إنجاز ليستر سيتي.

ويتنافس كانتي ولوكاكو أيضًا على جائزة أفضل لاعبي العام في الدوري الإنجليزي لمن تقل أعمارهم عن 23 عامًا.

وينال الجائزة من يحصل على أصوات أعضاء نقابة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا، وقد تم منحها لأول مرة العام 1973.