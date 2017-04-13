تحديد مدة غياب بارترا عن بروسيا دورتموند

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

يغيب المدافع الإسباني مارك بارترا عن صفوف فريقه بروسيا دورتموند لمدة 4 أسابيع رغم رغبته في العودة سريعًا للعب مع حمل جبيرة على يده.

وكان بارترا أُصيب خلال الاعتداء الذي تعرضت له حافلة فريق بروسيا دورتموند في طريقها للملعب لمواجهة موناكو في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولايزال اللاعب يرقد في المستشفى وقال والده في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية الإسبانية: “لا يمكنه الخروج حاليًا لأن الآلام لازالت كبيرة”.

وعبّر اللاعب عن رغبته في العودة سريعًا للملاعب وحمل جبيرة على يده اليمنى، لكن مدربه توخيل رفض ذلك وقال: “مارك يريد العودة سريعًا ويلعب بحمل واقٍ على يده لكنه الأمر شبه مستحيل لأنه لا يستطيع حتى المطالبة بتسلل”.

وأضاف المدرب الألماني: “سيكون جاهزًا للعب بشكل مبدئي بعد 4 أسابيع”.