شاهد أول صور للاعبي بروسيا دورتموند بعد تفجير حافلة الفريق‎

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يعيش لاعبو بروسيا دورتموند تحت صدمة الحادثة التي تعرضت لها حافلة الفريق، والتي استهدفها 3 انفجارات كادت تؤدي لكارثة لولا أنها انفجرت قربها.

وأصيب لاعب الفريق الإسباني مارك بارترا، لكن إصابته لا تدعوا للقلق بحسب عائلته، كما أن زملاءه مطالبون بلعب اللقاء، غدًا الأربعاء، أمام موناكو.

وأكد هانز يواكيم فاتسه، رئيس الفريق الألماني، أن لاعبين ما زالوا تحت الصدمة ولا يُعرف إن كانوا سيتجاوزنها بعد 24 ساعة.

وقال فاتسكه للقنوات الألمانية: “إنها حادثة إلقاء قنابل على حافلة الفريق، كل الفريق تحت تأثير الصدمة والصور لم تغادر مخيلاتهم”.

وأضاف رئيس الفريق الألماني، متحدثًا عن اللقاء الذي تأجل لغاية يوم غدٍ الأربعاء: “لا أعرف إن كان اللاعبون سيتجاوزن الحادثة بسرعة، وأتمنى أن يكونوا منطقيًا قادرين على لعب اللقاء غدًا بطريقة تنافسية، في مثل هذه الحالات كل مكونات الفريق تتوحد من أجل تجاوز المحنة”.

ويواجه المدرب توماس توخيل ليلة صعبة برفقة جهازيه الفني والطبي ويحتاج لمساعدة أطباء نفسيين لإعادة لاعبيه إلى جو المنافسة بعد ساعات الخوف والهلع التي سببتها الحادثة.

وكان فريق بروسيا دورتموند مرشحًا بقوة لتجاوز عقبة موناكو وهدد المدرب توخيل الفريق الفرنسي بجحيم في ملعب “سينغال إيدونا بارك”، لكنه حاليًا يتواجد برفقة لاعبيه في جحيم معنوي بعد الحادثة.

من جانبه، عبر ماريانو راخوي، رئيس وزراء إسبانيا، عن تضامنه مع فريق بروسيا دورتموند.

وعبر راخوي عن تضامنه مع المدافع الدولي الإسباني مارك بارترا، الذي أصيب في الحادث ونقل إلى المستشفى، وكتب: “بعد المعلومات القادمة من دورتموند وإصابة بارترا أتمنى له الشفاء العاجل”.

كما نشرت عدة فرق تغريدات عبرت عن تضامنها مع الفريق الألماني وتمنت الشفاء العاجل للمدافع مارك بارترا، ومن بين هذه الفرق فريقه السابق برشلونة الذي تمنى له الشفاء العاجل، كما نشر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، تغريدة عبر من خلالها عن تضامنه مع مواطنه وزميله الدولي وتمنى له الشفاء.