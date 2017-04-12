موناكو يقترب من المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك بروسيا دورتموند (فيديو)

المصدر: برلين ـ إرم نيوز

تقدم موناكو الفرنسي خطوة عملاقة نحو التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما انتزع فوزًا ثمينًا 3 / 2 من مضيفه بروسيا دورتموند الألماني في ذهاب دور الثمانية للمسابقة اليوم الأربعاء.

وأصبح يكفي موناكو الخسارة بهدف نظيف في مباراة الإياب التي ستقام بملعبه يوم الأربعاء القادم، لاستمرار مغامرته في البطولة وحجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004.

في المقابل، بات يتعين على دورتموند الفوز بفارق هدفين، أو بفارق هدف واحد شريطة نجاحه في تسجيل أكثر من ثلاثة أهداف، إذا أراد الاستمرار في البطولة التي توج بها عام 1997.

وأهدر موناكو فرصة افتتاح التسجيل مبكرًا، بعدما أضاع نجمه فابينيو ركلة جزاء في الدقيقة 17.

ونجح موناكو في تعويض ركلة الجزاء المهدرة سريعًا، بعدما أحرز نجمه كيليان مبابي هدفًا مثيرًا للجدل للفريق الفرنسي في الدقيقة 19، قبل أن يأتي الهدف الثاني عن طريق النيران الصديقة، عقب تسجيل سفين بيندر لاعب دورتموند هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

وقلص دورتموند الفارق، بعدما أحرز عثمان ديمبيلي الهدف الأول للفريق الألماني في الدقيقة 57، قبل أن يواصل مبابي تألقه ويسجل الهدف الثالث لموناكو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 79، رافعًا رصيده التهديفي في المسابقة إلى أربعة أهداف حتى الآن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، أحرز النجم الياباني شينجي كاجاوا الهدف الثاني لدورتموند، ليحافظ الفريق الألماني على حظوظه الضئيلة في التواجد ضمن المربع الذهبي.

يذكر أن المباراة كان مقررًا إقامتها أمس الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيلها بسبب تعرض حافلة دورتموند لانفجارات متعددة وهي في طريقها لخوض المباراة.

وقال توماس توخيل مدرب بروسيا دورتموند إنه شعر بالتجاهل بعدما قررت سلطات كرة القدم إقامة مباراة موناكو في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء بعد أقل من 24 ساعة على الانفجارات التي استهدفت حافلة الفريق الألماني.

وتأجلت مباراة ذهاب دور الثمانية أمس الثلاثاء بعد وقوع ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة دورتموند عندما كان في طريقه إلى الاستاد وأصيب مدافعه الإسباني مارك بارترا.

وتقرر إقامة اللقاء اليوم الأربعاء ونجح موناكو في الفوز 3-2.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قراره بشأن المباراة بعد التشاور مع الناديين لكن توخيل قال إنه لم يتم التشاور معه أو مع لاعبيه.

وأضاف توخيل بعد الهزيمة “لم يتم التشاور معنا. أخبرونا بالقرار عبر رسالة نصية وتم اتخاذه في سويسرا.”

وتابع “عندما أبلغونا بأننا سنلعب غدا شعرنا بأنهم تجاهلونا كليا.”

وواصل “كنا نود الحصول على وقت أكبر للاستعداد. “أشجع الجميع على التعامل بجدية مع المباراة لكن كرة القدم ليست أهم شيء في العالم.”