شاهد أول صورة لمارك بارترا بعد إصابته في تفجيرات حافلة بروسيا دورتموند

المصدر: إرم نيوز

ظهر مارك باترا، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، للمرة الأولى عقب إصابته خلال 3 تفجيرات استهدفت حافلة فريق بروسيا دورتموند الألماني أمس الثلاثاء.

وكان بارترا الوحيد الذي تأثر بالانفجار حيث خضع لجراحة.

وظهر لاعب برشلونة السابق قويا في صورة وضح خلالها إجراؤه جراحة في معصمه.

يذكر أن مباراة بروسيا دورتموند وموناكو ستقام الليلة بعدما تم تأجيلها أمس عقب استهداف حافلة الفريق.

وقال بارترا إنه “في حالة أفضل” بعد إصابته في المعصم والذراع.

وقال لاعب منتخب اسبانيا (26 عاما) عبر تطبيق إنستغرام “مرحبا بالجميع. كما ترون أصبحت في حال أفضل بكثير.”

وأضاف “أشكر الجميع على الدعم وعلى الرسائل. كل الدعم لزملائي وكل المشجعين مع الفريق في مباراة الليلة.”