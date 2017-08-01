لافتات سب نيمار ووالده تحيط بمعقل برشلونة (صورة)

تواصلت ردود الفعل الغاضبة بسبب أنباء رحيل نيمار جونيو، نجم برشلونة الإسباني، نحو باريس سان جيرمان، في صفقة أثارت ولازالت تثير جدلا واسعا.

وظهرت لافتات لسب نيمار جونيور ووالده حول ملعب كامب نو معقل نادي برشلونة.

ووضع مشجعو برشلونة صورة للاعب برشلونة مع علامة الدولار على وجهه، وكتبوا، خائن، المرتزقة إلى خارج النادي، في إشارة إلى نيمار ووالده.

وأكدت تقارير صحفية متطابقة أن رحيل نيمار بات مسألة وقت.

وتحدث اللاعب السابق لبرشلونة وللمنتخب البرازيلي عن الموقف الحالي لمواطنه نيمار، الذي قد يرحل عن الفريق الكتالوني للانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضح رونالدينيو أنه لو كان مكان نيمار لاتبع ما يشعر به قلبه.

وأضاف: “كنت لأفعل ما قمت به دائما، اتباع قلبي والذهاب إلى المكان الذي يشير إليه قلبي وإلى المكان الذي أشعر فيه بالسعادة”.

وأشاد رونالدينيو بحارس مرمى ريال مدريد، الكوستاريكي كيلور نافاس، مؤكدا أنه “حارس عملاق”.

ويتواجد رونالدينيو في كوستاريكا من أجل المشاركة يوم السبت المقبل في مباراة استعراضية.