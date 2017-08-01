الشهر الأخير في سوق الانتقالات.. 5 صفقات كبرى تنتظر الحسم

تدخل فترة الانتقالات الصيفية شهرها الأخير والحاسم حيث تستعد أيضا الدوريات الأوروبية الكبرى لانطلاقة الموسم الجديد والذي من المحتمل أن يكون مكثفا لكون صيف 2018 يشهد كأس العالم للمنتخبات بروسيا.

وينتظر أن يشهد الشهر -أيضا- الدور الفاصل للتأهل لدوري أبطال أوروبا والذي قد يؤثر بدوره على صفقات لاعبين لكون قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع مشاركة لاعب مع فريقين في المسابقة في الموسم نفسه.

وتتجه الأنظار لبضع صفقات تشعل السوق حاليا ولازالت لم تحسم نستعرض أبرزها

البرازيلي نيمار

كل الظروف مواتية لنهاية مسلسل نجم برشلونة لكون باريس سان جيرمان يستعد عمليا للإعلان عنها رسميا خلال هذا الأسبوع ليصبح أغلى لاعب في التاريخ بدفع الفريق الفرنسي شرطه الجزائي البالغ 222 مليون يورو لبرشلونة.

وينطلق الدوري الفرنسي الدرجة الأولى نهاية الأسبوع ويحتاج باريس سان جيرمان لحسم الصفقة لإشراك اللاعب في بداية مشواره محليا.

التشيلي ألكسيس سانشيز

مسلسل آخر بين نجم آرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينغر الذي لا يرغب في رحيله ويطالبه بالبقاء حتى نهاية عقده صيف 2018، في ظل تربص فريق مانشستر سيتي بخدماته إذ يضعه الإسباني بيب غوارديولا على رأس أولوياته لتعزيز هجوم الفريق.

ورغم إصرار فينغر على بقاء اللاعب لكن إدارة مانشستر سيتي واثقة من قدرتها على ضمه هذا الشهر خصوصا أن بعض لاعبي الفريق عبروا عن رغبتهم في قدومه وينتظرونه قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز الذي ينطلق يوم الـ 11 من آب / أغسطس الحالي.

البرازيلي كوتينيو

المرشح الأبرز لخلافة نيمار في برشلونة يتواجد بين نار زميله وصديقه الذي سينتقل لباريس سان جيرمان ودهاء مدربه الألماني يورغان كلوب الذي يرغب في بقائه.

وبدأ برشلونة المفاوضات لضم الدولي البرازيلي الشاب ومستعد لدفع مبلغ يصل لـ100 مليون يورو لكن نيمار يعرقل الصفقة لكونه يطمح في اللعب معه في فرنسا ولو بعد موسم، فيما يأمل الألماني يورغين كلوب في أن يشارك اللاعب في لقاء الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا وهي حيلة ذكية قد تجبر الفريق الإسباني على التخلي عن فكرة ضمه لكونه لن يشارك قاريا برفقة برشلونة.

الفرنسي كليان مبابي

كل المؤشرات تتحدث عن رغبة ريال مدريد في ضمه لكن الثمن الذي يطلبه موناكو والبالغ 180 مليون يورو يجعل الفريق الإسباني يفضل الانتظار موسما آخر، كما أن اللاعب يدخل اهتمامات برشلونة ومانشستر سيتي وآرسنال وهو ما يجعل ثمنه في السوق الحالية مرتفعا جدا لدرجة قد تفشل صفقة انتقاله هذا الصيف.

ويحاول موناكو تمديد عقد اللاعب ليس طمعا في بقائه بل في استغلاله للمطالبة بمبلغ أكبر في حال تألق اللاعب في بداية الموسم الحالي مع الفريق الفرنسي.

الجزائري رياض محرز

رغم كونه ليس من النجوم الكبار؛ لكن أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 عبر عن رغبته في الرحيل عن ليستر سيتي وفشل في تلقي عروض مغرية لضمه من فرق برشلونة وأرسنال وتشيلسي والفريق الوحيد الذي اهتم بخدماته كان روما الإيطالي الذي قدم عرضا لا يتجاوز 35 مليون يورو.

ولازال النجم الجزائري يأمل في الرحيل وينتظر أن يؤدي تحرك عدة نجوم كالبرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي ألكسيس سانشيز لدخول فريقي آرسنال وليفربول في الصراع على ضمه.

وقالت تقارير إيطالية أخيرا إن اللاعب قد يؤدي الكشف الطبي لنادي روما غدا الأربعاء.