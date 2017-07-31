سلطات باريس توافق على فعالية سان جيرمان لتقديم البرازيلي نيمار

وافقت سلطات العاصمة الفرنسية على مخطط نادي باريس سان جيرمان بخصوص فعالية تقديم البرازيلي نيمار، المرشح انضمامه إلى الفريق في الأيام القليلة المقبلة.

وقالت محطة “يوروب 1” الإذاعية الفرنسية: إن باريس سان جيرمان يريد تقديم نيمار، خلال فعالية جماهيرية أمام أحد المعالم الأثرية وسط العاصمة الفرنسية.

ومن المعتاد أن باريس سان جيرمان يقدّم لاعبيه الجدد في ملعب حديثة الأمراء، لكن مع نيمار سيكون الأمر مختلفًا.

وأضافت الإذاعة الفرنسية أن سلطات العاصمة الفرنسية وافقت على طلب باريس سان جيرمان الإذن بإقامة الفعالية.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم تخصيص دوريات شرطية لضمان أمن حفل التقديم.

وتشير تقارير إسبانية وفرنسية إلى أن أيام البرازيلي نيمار في برشلونة باتت معدودة، حيث سيدفع باريس سان جيرمان قيمة فسخ العقد والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وفي حال نجاح الفريق الفرنسي في ضم نيمار فإنه سيكون أغلى لاعب كرة قدم على الإطلاق، محطمًا المبلغ الذي دفعه مانشستر يونايتد ليوفنتوس من أجل استعادة الفرنسي بول بوغبا الصيف الماضي وهو 105 ملايين يورو.