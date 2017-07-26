براءة نيمار في قضية التهرب الضريبي

قال والد نيمار، اليوم الأربعاء: إن مهاجم برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم تمت تبرئته من كل الاتهامات في قضية التهرب الضريبي في البرازيل.

وكتب والد نيمار في تصريحاته لوكالة “رويترز: “تلقينا بسعادة بالغة أنباء حفظ قضية المدعي العام المتعلقة بالتهرب الضريبي”.

وأضاف: “القضية انتهت رسميًا، وهذا يثبت شرعية كل تصرفاتنا”.

واتهمت سلطات الضرائب البرازيلية نيمار في 2015 بإخفاء (19.94 مليون دولار) في صورة ضرائب على دخله من ناديي سانتوس وبرشلونة، وعقود رعاية بين 2011 و2014.

وقدّم نيمار استئنافًا العام الماضي، وقلّص حكم قضائي لصالحه في مارس/ آذار الغرامة المفروضة عليه والتي بلغت 200 مليون ريال إلى النصف.

لكن اللاعب، البالغ عمره 25 عامًا، كان لا يزال يواجه احتمال التعرض لملاحقة جنائية من جانب المدعين الاتحاديين. وقال والده اليوم الأربعاء: إن هذه القضية تم حفظها الآن.

وأضاف والد نيمار: “كانت أربع سنوات من الاتهامات التي لا أساس لها وتسببت في معاناة لي ولأسرتي وشركاتي”.

وتابع: “رغم أن الكثير من الناس شككت في الأمر، لكن هناك عدالة في هذا البلد. دفاعنا دحض تهمة بعد الأخرى، وهو ما أوضح جليًا أننا لم نتهرب من دفع أي سنت للضرائب.

“أتمنى أن نركز على عملنا وأن تحصل أسرتي على الهدوء الذي تستحقه”.

ومستقبل نيمار في الملعب موضع تكهنات مؤخرًا، إذ ذكرت وسائل إعلام إسبانية وفرنسية أنه قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وقال نيمار الأسبوع الماضي إنه سعيد في برشلونة، لكنه لم يؤكد بشكل واضح أين سيلعب الموسم المقبل.