باريس سان جيرمان يمنح نيمار مهلة أخيرة

منح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم برشلونة الإسباني، مهلة أخيرة لمدة أسبوع لكي يرد على العرض الذي قدموه للانتقال للفريق الباريسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن مدير باريس سان جيرمان أنتيرو هنريكي اتصل باللاعب البرازيلي شخصيًا، ليقول له إن النادي لا يريد الانتظار أكثر، ويرغب بالحصول على موافقته من أجل إتمام الصفقة بالتزامن مع نهاية رحلة الفريق في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن اتصالا جمع أوناي إيمري، مدرب سان جيرمان، بنيمار، في الساعات الماضية، حيث شرح المدير الفني مشروع النادي الباريسي المستقبلي، من أجل إقناع نيمار بالانضمام للفريق في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الصحيفة أنه من بين البدائل التي قد يفكر بها باريس سان جيرمان، التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب آرسنال الإنجليزي، أو الفرنسي الشاب كيليان مبابي الذي يسعى كل من ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الفرنسي ومحاميه فعلوا كل ما بأيديهم خلال الأيام الأخيرة من أجل التعاقد مع نيمار، لا سيما كي تتسق الصفقة مع قواعد اللعب المالي النظيف وفقاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

يذكر أنه من أجل انتقال نيمار من برشلونة لـ”بي إس جي”، سيتعين على النادي الفرنسي أن يدفع للبرسا قيمة الشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي والبالغة 222 مليون يورو.