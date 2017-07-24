رونالدينيو يُبهر العالم بسحره مجددًا (فيديو)

أكد الأسطورة البرازيلي رونالدينيو مجددًا أنه لم يفقد بريقه وسحره الكروي، رغم ابتعاده عن كرة القدم منذ سنوات، وذلك من خلال لمسة سحرية في مباراة للكرة الشاطئية.

وتوج رونالدينيو مع البرازيل بكأس العالم تحت 17 عامًا والتي استضافتها مصر عام 1997، قبل أن يشق طريقه في مسيرة رائعة شهدت أيضًا الفوز بكأس العالم 2002 مع المنتخب الأول في كوريا الجنوبية واليابان.

وشارك أسطورة البرازيل في بطولة ودية للكرة الشاطئية باستخدام القدمين بدلًا من اليدين، وقد تألق في لقطة ونشرها على حسابه على إنستغرام.

إذ تلقى تمريرة من المنافس عبرت الشبكة على كتفه ومررها لزميله الذي أعادها له ليضعها رونالدينيو على صدره ثم يطير عاليًا ويركلها مثل لاعبي الكاراتيه، لتسقط على أرض المنافس خلف الشبكة مباشرة.

وتلقى رونالدينيو تحية كبيرة من الجماهير على هذه اللقطة التي جذبت الأنظار بشدة، وأثبتت أن مهاجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ما زال في قمته رغم بلوغه ال 37 من عمره.

ولا يرتبط رونالدينيو حاليًا بأي نادٍ، منذ انفصاله عن فلومينيسي البرازيلي قبل عامين، بعد شهرين فقط، لكنه ما زال يمارس هوايته في المباريات الودية أو الشاطئية.