شبيه ليونيل ميسي يحقق حلمه بمقابلته في كامب نو

حقق الإيراني رضا باراستيش الشهير بشبيه ليونيل ميسي حلمه بالسفر إلى برشلونة لزيارة كامب نو معقل النادي الكتالوني.

وسيسافر باراستيش إلى برشلونة بنفس طريقة تصفيف الشعر واللحية التي تميّز بها ليصبح شبيهًا للنجم الأرجنتيني ما جعله يكتسب شهرة كبيرة في بلاده إيران.

وبعد إجراء العديد من اللقاءات الصحفية والتلفزيونية معه تغيّرت حياة باراستيش وأصبح مشهورًا لدرجة أن تشافي وإيكر كاسياس علّقا على تشابهه مع ميسي.

وستسنح الفرصة أمام الشاب الإيراني البالغ عمره 25 عامًا لزيارة “كامب نو” بفضل اتفاق مع وكالة السفر الإسبانية ديستينيا.

وأجرت ديستينيا اتصالًا بالشاب الإيراني في أيار الماضي بعد اكتسابه شهرة كبيرة واتفقت معه على تحقيق حلمه بزيارة كامب نو وترتيب مقابلة مرتقبة مع الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.