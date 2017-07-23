ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع هذا اللاعب لخلافة نيمار

أشارت تقارير صحافية، إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حث إدارة برشلونة على النظر في نجم فريق يوفنتوس باولو ديبالا، ليكون بديلا محتملا، حال بيع زميله البرازيلي نيمار داسيلفا.

وأشارت تقارير إلى نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دفع الشرط الجزائي، في عقد البرازيلي نيمار، والمقدر بـ 222 مليون يورو، والحصول على اللاعب البرازيلي.

وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن ميسي تحدث مع عدد من مسؤولي البلوغرانا بشأن هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة، أن المهاجم الأرجنتيني طلب من الإدارة الحصول على خدماته مواطنه ديبالا حيث يرى أنه البديل المثالي لنيمار.

وجدد ديبالا عقده في السيدة العجوز منذ عدة أشهر حتى عام 2022.

وتألق ديبالا في صفوف يوفنتوس خلال الموسمين الماضيين منذ انتقاله من باليرمو، وبرز بشكل لافت خلال لقاء يوفنتوس مع برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ديبالا 19 هدفًا في 48 مباراة لعبها الموسم الماضي مع يوفنتوس، ويعتبره الكثيرون خليفة ميسي في الأرجنتين.