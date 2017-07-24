نيمار يقترب من الحصول على الجنسية الإسبانية

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن النجم البرازيلي نيمار مهاجم برشلونة سيحصل رسميًا على الجنسية الإسبانية في سبتمبر القادم بعد أداء القسم واستكمال الإجراءات.

وتنص الاتفاقية بين الحكومتين الإسبانية والبرازيلية على حق كل مواطن برازيلي في الحصول على الجنسية الإسبانية في حال إقامته في إسبانيا لمدة سنتين ونصف السنة على الأقل.

وانتقل نيمار لبرشلونة صيف 2013 وقدّم طلبًا للحصول على الجنسية الإسبانية قبل عام ونصف العام وينتظر فقط القيام بالإجراءات لتنفيذه.

ويسمح حصول نيمار على الجنسية الإسبانية لبرشلونة في ضم لاعب من خارج أوروبا لصفوفه كما أن النجم البرازيلي سيتمكن من الانتقال بسهولة كبيرة للفرق الأوروبية بسبب جنسيته الإسبانية الجديدة لكونه لا يعد لاعبًا أجنبيًا.

ولازال مسلسل نيمار مستمرًا في برشلونة بين البقاء والرحيل نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.