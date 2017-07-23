بيكيه: نيمار سيبقى في برشلونة

أعلن المدافع الإسباني جيرارد بيكيه، قائد فريق برشلونة عن بقاء المهاجم البرازيلي نيمار، داخل صفوف الفريق الكتالوني.

ونشر بيكيه صورة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغر “تويتر” جمعته بنيمار وكتب فوقها “سيبقى”.

ولم يضف بيكيه أي شيء آخر، إلا أن كل الردود على الصورة كانت مباركة للاعب على بقائه داخل صفوف برشلونة.

يذكر أن عدة تقارير صحفية أشارت إلى نية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، دفع الشرط الجزائي، في عقد البرازيلي نيمار، والمقدر بـ 222 مليون يورو، والحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، أن ميسي تحدث مع عدد من مسؤولي البلوغرانا بشأن هذا الأمر.

وفي نفس السياق كشفت صحيفة سبورت الكاتالونية عن نتيجة الحوار الذي جمع الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز مع زميلهم البرازيلي نيمار ليلة السبت الماضي في الفندق الذي تقيم فيه بعثة برشلونة في نيويورك .

وحسب الصحيفة فالثنائي ميسي وسواريز تحدثا لنيمار عن ضرورة البقاء في برشلونة لكونهم جميعا بإمكانهم الفوز بالعديد من الألقاب ولكون بقاءه يساعد الفريق بشكل كبير ويمنح اللاعب فرصة أكبر للتألق .

ودافع ميسي وسواريز عن مشروع برشلونة الرياضي والذي يجب على الثلاثة أن يقودوه لتحقيق المزيد من النتائج الجيدة وتجاوز خيبة الموسم الماضي .

واستمع نيمار لزملائه طويلا وقال لهم في نهاية اللقاء : ” سأبقى ولن أرحل ” وطالبوه بالخروج بتصريح يطمئن عشاق الفريق ومكوناته من أجل إنهاء الموضوع .