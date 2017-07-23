هل يدل تصرف ليونيل ميسي على نهاية مسيرة نيمار مع برشلونة؟ (صورة)

انتبه متابعو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” لتصرف من اللاعب الأرجنتيني قد يشير إلى مغادرة زميله، البرازيلي نيمار صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي.

وحذف الهداف التاريخي لبرشلونة جميع صور زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا على صفحته بموقع “انستغرام”.

وربطت وسائل إعلام إسبانية بين تصرف ميسي وانتقال نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتربط تقارير إسبانية وفرنسية نيمار بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث قالت التقارير إن الفريق الفرنسي سيدفع قيمة فسخ عقد نيمار والتي تبلغ 222 مليون يورو.

وتواجد نيمار (25 عامًا) في معسكر برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقاد الفريق ليلة الأحد للفوز على يوفنتوس بتسجيله هدفي المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 2/1.

وانتقل نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي في صفقة أثارت الكثير من الجدل بسبب إخفاء قيمة التعاقد مع اللاعب.