ريال مدريد يمنح مودريتش القميص رقم 10 (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أرقام القمصان الجديدة للاعبي الفريق، للموسم الجديد 2017/2018.

ويأتي إعلان أرقام اللاعبين بعد خروج جيمس رودريغيز وألفارو موراتا وماريانو دياز وبيبي وكوينتراو من قلعة “سانتياغو بيرنابيو”.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن الكرواتي لوكا مودريتش سيرتدي القميص رقم “10”.

وبات القميص رقم 10 نذير شؤم في ريال مدريد الذي بات لعنة بعد أن خرج أكثر من ارتداه في السنوات الأخيرة بشكل غريب، مثل البرازيلي روبينيو والألماني مسعود أوزيل والهولندي ويسلي شنايدر والكولومبي جيمس رودريغيز.

في حين سيرتدي خيسوس فاييخو القميص رقم 3، وهو رقم البرتغالي بيبي الذي رحل عن الفريق، كما سيرتدي ماركوس ليورنتي القميص رقم 18.

على أن يرتدي بورخا مايورال القميص رقم 21 والذي كان يحمله ألفارو موراتا، كما حصل الوافد الجديد، داني سيبايوس، على القميص رقم 24.

وكان ريال مدريد قد تخلى عن موراتا إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، كما انضم رودريغيز إلى بايرن ميونخ لموسمين على سبيل الإعارة.

في حين رحل بيبي إلى بشكتاش بعقد انتقال حر، وفابيو كوينتراو إلى سبورتينغ لشبونة على سبيل الإعارة.

وتُرك الرقم “19” دون اسم مما يمهد بصفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتظر أن يضم ريال مدريد لاعبا جديدا في الهجوم بعد رحيل ألفارو موراتا إلى تشيلسي، وتشير عدة أخبار لاتفاق ريال مدريد مع موناكو لضم النجم كليان مبابي في صفقة كبرى، لكن مصادر إعلامية إسبانية أكدت أيضا أن الفريق قد يلجأ للاعبين شباب لتعويض رحيل موراتا.

وتضم قائمة المرشحين أيضا الإيطالي دومينيكو بيراردي، البالغ من العمر 22 عاما، مهاجم فريق ساسولو الإيطالي، والدانماركي غاسبر دولبيرغ، مهاجم أياكس الهولندي، والبالغ من العمر 19 عاما.

ويتوفر اللاعبان على كل المميزات التي يطلبهما الفريق الملكي وأهمها السن الصغير والتجربة في فرق أوروبية، حيث قدما معا مستوى جيد الموسم الماضي كما أن ثمنهما في السوق ليس كبيرا ولن يرهقا ميزانية الفريق.