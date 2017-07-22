ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع مبابي وموناكو

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية أن ريال مدريد يثق في التعاقد مع كليليان مبابي مهاجم موناكو الفرنسي مقابل 120 مليون جنيه إسترليني ليصبح أغلى لاعب في العالم على مرّ التاريخ.

وقالت الصحيفة إن إدارة ريال مدريد تعمل على إنهاء الصفقة منذ الشهر الماضي، وهناك اتفاق مع موناكو واللاعب على كافة التفاصيل.

ومن المتوقع أن يستكمل النادي الملكي كافة إجراءات الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين بعد الحصول على 91.5 مليون جنيه استرليني من بيع ألفارو موراتا ودانيلو.

ويتعرض فلورنتينو بيريز لضغوط للوفاء بوعده بالتعاقد مع نجوم جدد على غرار الغلاكتيتوس الذي كان في السنوات الـ 10 الأولى من الألفية الثالثة بالتعاقد مع البرازيلي رونالدو ولويس فيغو وزين الدّين زيدان وديفيد بيكهام، حيث وعد عن انتخابه بالتزكية رئيسًا للنادي لفترة جديدة بالتعاقد مع عدة نجوم بينهم مبابي.

وكان ضمن الصفقة انتقال كريم بنزيما إلى موناكو، ما يعني تقليل القيمة المادية للصفقة إلا أن النادي الفرنسي رفض ضم الدولي الفرنسي مفضلًا الحصول على المقابل المادي الكبير.

وهدد موناكو كافة الأندية التي تتفاوض مع مبابي بإبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكذلك الفيفا لتفاوضها مع المهاجم الشاب دون علم إدارة النادي.

وربطت تقارير مبابي باحتمال الانتقال إلى ريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي أو آرسنال بعدما سجل 26 هدفًا في كل المسابقات الموسم الماضي ليساعد موناكو على الفوز بالدوري وبلوغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.