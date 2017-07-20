هل يتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي بعد بيع ألفارو موراتا؟

تخلى ريال مدريد عن مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا لفريق تشيلسي مقابل 80 مليون يورو ليبدأ رحلة البحث عن مهاجم جديد لتدعيم صفوفه في الصيف الحالي.

ورغم أن الفرنسي كريم بنزيما لازال مستمرًا مع الفريق الملكي لكن البديل الشاب بورخا مايورال والذي عاد من فترة إعارة لفريق فولفسبورغ سيعار بدوره لفريق في الدوري الإسباني الدرجة الأولى يمكّنه من كسب خبرة أكبر ودقائق أكثر للعب.

وتتجه الأنظار للمهاجم الفرنسي الشاب كليان مبابس والذي يعد هدفًا لفرق كبرى وينتظر أن يكسر رقم مواطنه بول بوغبا في سوق الانتقالات الحالية، ويبقى ريال مدريد الفريق المفضل للنجم الفرنسي وقد عبّر مرارًا عن رغبته في اللعب في صفوفه.

وينتظر أن يقدّم ريال مدريد عرضًا لضم المهاجم الفرنسي في الأيام القادمة لأنه أحد مطالب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والتي وضعها على طاولة الرئيس فلورنتينو بيريز الذي أصبح يملك السيولة المالية لإنجاز الصفقة بعد بيع موراتا.

وقد تدفع سياسة التعاقد مع المواهب الشابة التي اتبعها ريال مدريد في المواسم الأخيرة إلى ضم نجم موناكو في صفقة قياسية لن يكسرها سوى دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار وهي الصفقة الثانية التي تثير الجدل في أوروبا في الوقت الحالي.

وقد يصبح كليان مبابي أو نيمار أغلى لاعبين في التاريخ لو رحلا هذا الصيف نحو ريال مدريد أو باريس سان جيرمان.