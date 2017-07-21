جدول الدوري الإسباني.. الكلاسيكو في ديسمبر وديربي مدريد في نوفمبر

سُحبت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة في العاصمة مدريد وأسفرت عن لقاء ريال مدريد حامل اللقب في أولى مبارياته بالموسم الجديد للمسابقة مع مضيفه ديبورتيفو لاكورونا في 20 أغسطس المقبل، في حين يستهل غريمه التقليدي برشلونة مشواره باستضافة ريال بيتيس على ملعب “كامب نو”.

وأُجريت مراسم سحب القرعة بالشكل المعتاد الذي يسبق كل موسم، لكنها لم تشهد حضور ممثلين عن الاتحاد الإسباني للعبة الذي يخضع رئيسه أنخيل ماريا بيار للاحتجاز حاليًا حيث يواجه ادعاءات فساد.

وطبقًا للقرعة، ستكون مواجهة الكلاسيكو الأولى في الموسم الجديد للدوري بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في 20 ديسمبر على ملعب “سانتياغو برنابيو” في مدريد، في حين تقام مواجهة الكلاسيكو الثانية ضمن جولة الإياب، على ملعب “كامب نو” في المرحلة قبل الأخيرة من المسابقة.

ويحتضن “واندا ميتروبوليتانو”، الملعب الجديد لأتلتيكو مدريد، مباراة ديربي العاصمة الأولى أمام ريال مدريد في 19 نوفمبر، في حين يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو مباراة الديربي الثانية بين الجارين في الثامن من أبريل ضمن منافسات المرحلة الـ 31.