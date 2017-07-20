بدء التحقيق مع رئيس اتحاد الكرة الإسباني بتهم الفساد

مثل آنخيل ماريا بيار، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أمام أحد القضاة بالعاصمة مدريد اليوم الخميس، بعد يومين فقط من إلقاء القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد.

وكان على قاضي المحكمة الوطنية بإسبانيا أن يتخذ القرار حول ما إذا كان بيار ونجله جوركا، بالإضافة لمسؤولين آخرين مازالوا رهن الاعتقال أم سيتم إطلاق سراحهم بكفالة.

وتم نقل بيار ونجله صباح اليوم إلى مقر المحكمة الوطنية من قبل الحرس المدني، برفقة خوان بادرون، نائب رئيس اتحاد الكرة الإسباني واثنين من مسؤولي كرة القدم.

وأعلن الادعاء أنه يقوم حاليا بالتحقيق في تهم تتعلق بسوء الإدارة واختلاس الأموال والفساد وتزوير الوثائق.

يذكر أن بيار “67 عاما” يتولى رئاسة اتحاد الكرة الإسباني منذ 29 عاما، كما يشغل حاليا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، فضلا عن كونه عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وكان جوركا بيار، أحد الشخصيات المؤثرة داخل اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، حيث شغل منصب المدير العام للاتحاد خلال الفترة من ديسمبر/ كانون أول عام 2014 حتى تموز/يوليو عام 2016.