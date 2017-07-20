استمرار احتجاز رئيس الاتحاد الإسباني في قضية فساد

أمر قاض في المحكمة العليا الإسبانية اليوم الخميس باستمرار احتجاز انخيل ماريا بيار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) دون الإفراج عنه بكفالة في إطار تحقيقات في مزاعم فساد.

واعتقلت الشرطة بيار ونجله جوركا إضافة إلى مسؤولين اثنين آخرين بعد مداهمة عدة مكاتب يوم الثلاثاء الماضي، واحتجز المسؤولون الأربعة بسبب تورطهم في مزاعم احتيال واختلاس.

وقال سانتياجو بيدراز قاضي التحقيق في حكم كتابي اليوم إنه حظر السفر على بيار، وأمر باحتجازه ونجله، الذي يعمل محاميا مختصا بالشؤون الرياضية، وخوان بادرون المسؤول عن الشؤون المالية في الاتحاد الإسباني رهن التحقيق.

وقرر القاضي الإفراج عن رامون انخيل هرنانديز، عضو الاتحاد عن جزيرة تينيريفي الإسبانية وأحد المعتقلين يوم الثلاثاء، بكفالة قدرها مئة ألف يورو (116290 دولارا).

ويشغل بيار، لاعب وسط أتليتيك بيلباو السابق، منصب رئيس الاتحاد الإسباني للعبة منذ قرابة 30 عاما وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة.