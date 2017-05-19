هل فضّل أوباميانغ الدوري الصيني على ريال مدريد؟

توصل تيانغين قوانغيان المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم “لاتفاق شفهي” بشأن صفقة جديدة، ولكن مالك النادي شو يوهوي تكتم على هوية اللاعب في ظل تقارير بأنه بيير إيمريك أوباميانغ لاعب بروسيا دورتموند الألماني.

وزعمت تقارير في أوروبا أن ممثلين عن بطل دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي اجتمعوا بممثلي أوباميانغ، ويستعد النادي لأن يجعل لاعب منتخب الغابون أحد أعلى اللاعبين أجرًا في عالم كرة القدم عندما تبدأ فترة الانتقالات في الدوري الصيني الممتاز الشهر المقبل.

ورفض شو الكشف عن هوية اللاعب الجديد الذي سينضم للنادي بعد التعاقد مع البلجيكي إكسيل فيتسل وألكسندر باتو في فترة الانتقالات الشتوية.

وأبلغ شو يوهوي وسائل إعلام صينية: “تم اتخاذ قرار بشأن اللاعب الذي سنتعاقد معه في الصيف وتوصلنا لاتفاق شفهي مع اللاعب وكذلك مع النادي”.

وقال: “لم نوقّع اتفاقًا رسميًا بعد. سبق أن خسرنا لاعبًا بعد تسرب معلومات.. لذا لن أكشف عن اسمه”.

وربطت تقارير النادي بالتعاقد مع دييغو كوستا من تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في صفقة ضخمة.