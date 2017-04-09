ناديان فقط بإمكانهما التعاقد مع أوباميانغ.. تعرف عليهما

المصدر: إرم نيوز

تحدث يواكيم فاتسكه المدير العام لنادي بروسيا دورتموند الألماني، عن مستقبل مهاجم الفريق، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، الذي ارتبط بالرحيل إلى عدة أندية أوروبية الصيف المقبل.

وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها صحيفة “أس” الإسبانية: “أعتقد أنه سوف يبقى معنا، إذا جاء له ريال مدريد أو برشلونة ربما يذهب، لكننا لن نبيعه لبايرن ميونخ أبدًا”.

وعن المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبايرن ميونخ قال فاتسكه: “لا أعلم كيف سيلعب ريال مدريد هنا يوم الأربعاء، أمام بايرن ميونخ، الفريق البافاري هو المرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا”.

وجاء تصريح فاتسكه بعد خسارة فريقه 4/1 أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني أمس السبت.

ويرتبط أوباميانغ (27 عامًا) بعقد مع بروسيا دورتموند حتى صيف عام 2020، ولكنه ألمح في أكر من مناسبة عن رغبته في الرحيل وبالتحديد إلى ريال مدريد.

وسجل أوباميانغ 32 هدفًا وصنع 5 في 36 مباراة هذا الموسم مع بروسيا دورتموند، علمًا أنه انتقل للفريق صيف 2013 لتعويض رحيل البولندي روبيرت ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ.