مصلحة الضرائب الإسبانية تصدم كريستيانو رونالدو

ذكر مصدر في إدارة الضرائب لموقع “الكونفيدونسييل” الإسباني، أن إدارة الضرائب الإسبانية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، أمام القضاء الإسباني بتهمة التهرب الضريبي.

وحسب المصدر نفسه، فإدارة الضرائب لم تخبر النجم البرتغالي ولا محاميه بأي شيء، بانتظار رفع الدعوى رسميًا والمقرر لها يوم 30 يونيو القادم.

وكان موقع “فوتبول ليكس” قد نشر عدة تسريبات أكد من خلالها أن النجم البرتغالي استعمل جنات ضريبية في عدة بلدان للهروب من دفع الضرائب في إسبانيا، وبالضبط عبر شركة في إيرلندا.

كما وضع النجم البرتغالي حوالي 150 مليون يورو، ما بين 2009 و2015، في جزر الكاريبي، وهي أيضًا جنات ضريبية، وهو ما يهدده بالعقاب ودفع مبالغ كبيرة لإدارة الضرائب في إسبانيا.

وضربت قضية التهرب الضريبي عدة نجوم في إسبانيا، أبرزهم لاعبو برشلونة ليونيل ميسي ونيمار وماسيكيرانو، والذين ما زالوا يعانون أمام المحاكم، بينما اختار نجوم ريال مدريد الإسبان تشابي ألونسو وسيرجيو راموس وإيكر كاسياس الصلح الودي وتفادوا الوقوف أمام المحاكم .

كما اُتهم مؤخرًا البرتغالي فابيو كوينتراو لاعب ريال مدريد الحالي والكولومبي رادميل فالكاو لاعب موناكو بالتهرب الضريبي.