هكذا رد كريستيانو رونالدو بعد انتقاده لإهدار فرصة محققة (فيديو)

أعرب االنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، عن ثقته بفوز فريقه ببطولة الدوري الإسباني، مطالبًا زملاءه بالاجتهاد في مباراتهم الأخيرة بالمسابقة للفوز على مالاغا وإثبات أنهم الأفضل.

وقال رونالدو في تصريحات لشبكة “موفيستار” التليفزيونية الإسبانية، عقب فوز ريال مدريد 4 / 1 أمس الأربعاء على مضيفه سيلتا فيغو في المباراة، التي سجل فيها اللاعب البرتغالي هدفين: “لا تزال أمامنا مباراة، نعرف أنه علينا أن نمضي حتى النهاية، الفريق يتمتع بحالة جيدة والآن علينا أن نفكر في أنفسنا وأن نحقق الفوز على مالاغا (في الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني)، نريد أن ندلل على أننا الأفضل”.

ويتربع ريال مدريد بفوزه أمس على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة، صاحب المركز الثاني، ويحتاج إلى حصد نقطة واحدة في مباراته أمام مالاغا لحسم لقب البطولة.

وردًا على سؤال عن إمكانية تحقيق ريال مدريد الفوز بالثنائية (الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) هذا الموسم، قال رونالدو: “نفكر في مباراة الأحد وحسب، وعلينا أن نحقق الفوز لكي نصبح أبطالًا”.

وكاد رونالدو أن يسجل الهدف الثالث له “هاتريك” في شباك سيلتا فيغو في مباراة أمس، إلا إنه أهدر فرصة محققة بغرابة شديدة، وعن هذا تحدث قائد المنتخب البرتغالي قائلًا: “أنا بشر وقد أخطئ أيضًا”.

واستخلص رونالدو الكرة في وسط الملعب وركض نحو مرمى سيلتا فيغو حينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف وتبادل الكرة مع أحد زملائه وعلى بُعد خطوات من مرمى الخصم أطاح بالكرة إلى جوار القائم الأيمن.

ويحتاج ريال مدريد الترتيب برصيد 90 نقطة ما يعني أنه يحتاج إلى نقطة واحدة من مباراته المتبقية في الدوري أمام مضيفه مالاغا يوم الأحد ليتفوق على برشلونة ويحرز اللقب لأول مرة منذ 2012.

وتخطى رونالدو المهاجم الإنجليزي السابق جيمي جريفز في قائمة الهدافين على مر العصور في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا برصيد 367 هدفًا.