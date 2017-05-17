رونالدو يفضل من في نهائي دوري أبطال أوروبا.. إيسكو أم بيل؟

يسابق الدولي الويلزي غاريث بيل الزمن للتعافي من إصابته والعودة سريعا للملاعب للمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في عاصمة بلاده كاريف إلا أن ذلك لا يوافق عليه زملاؤه وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو.

ولم يشارك بيل منذ الخسارة أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو الشهر الماضي بعد الدفع به سريعا لم تعافيه تماما من الإصابة.

ولم يتدرب بيل بعد مع زملائه لكنه يتوقع أن يعود في الوقت المناسبة للمشاركة أمام يوفنتوس رغم أنه غاب عن 27 مباراة هذا الموسم ليتألق إيسكو بدلا منه.

وقال موقع دياريو غول الإسباني إن لاعبي ريال مدريد يرون أن إيسكو حافظ على مكانه في التشكيلة الأساسية ويستحق المشاركة أمام يوفنتوس حتى لو تعافى بيل في الوقت المناسب.

ورونالدو بين اللاعبين الداعين لغياب بيل عن النهائي والاعتماد على إيسكو حيث يرى أن الفريق أصبح أكثر توازنا بوجود إيسكو.

ودعم وجهة نظر إيسكو كذلك القائد سيرجيو راموس وبيبي وكاسيميرو وفابيو كوينتراو.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هدفا مهما في إياب قبل النهائي أمام أتليتكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون التي انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف إلا أن ذلك كان كافيا لتأهل ريال مدريد للنهائي للمرة الثالثة في أربع سنوات.

ورغم ذلك يتحمس الفرنسي زين الدين زيدان لعودة بيل قائلا “كل يوم يتقدم في تعافيه ويتدرب بشكل منفرد. سنرى ما يمكن أن يحدث لكنه لم يعد بعد للتدريبات الجماعية لكني لا أستطيع تحديد موعد عودته وأتمنى أن يكون ذلك قريبا”.